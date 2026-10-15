Fire Emblem: Fortune’s Weave svela il Pass di Espansione su Switch 2

(Adnkronos) – Il supporto post-lancio per Fire Emblem: Fortune’s Weave entra subito nel vivo. La casa di Kyoto e lo studio di sviluppo Intelligent Systems hanno formalizzato l’arrivo dell’Expansion Pass dedicato al nuovo capitolo della saga, già disponibile sulla nuova ammiraglia della compagnia giapponese al prezzo complessivo di 34,99 euro.

La tabella di marcia delineata dagli sviluppatori prevede una distribuzione scaglionata in tre tranche temporali. La prima ondata è accessibile fin da subito e mette a disposizione dei giocatori una dotazione iniziale composta da quattro armi inedite per affrontare le prime fasi dell’avventura.

I contenuti più consistenti arriveranno tuttavia nei mesi successivi. La seconda tranche, programmata per la fine del 2026, introdurrà nuovi costumi estetici e tre personaggi arruolabili nelle proprie file, identificati come Aurora, Smyrnos e Jurab. Il percorso di supporto si concluderà poi nel corso del 2027 con la terza e ultima ondata, focalizzata sull’espansione narrativa: il pacchetto proporrà infatti linee di trama aggiuntive incentrate sulle vicende di Bertrand, Talimun, Orchel e Anatolia, insieme a ulteriori classi di combattimento e alleati extra per ampliare le opzioni tattiche sul campo di battaglia.

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