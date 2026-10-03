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Fiorello, ecco il ritorno su Rai1: in prima serata domenica 18 ottobre

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Rosario Fiorello torna su Rai1 e ora c’è una data ufficiale: domenica 18 ottobre alle 20:30. Ad annunciarlo è lo stesso showman attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram che regala un nuovo indizio sul suo prossimo impegno televisivo: “Abbiamo una data!”, ha scritto Fiorello a corredo del post. 

Fiorello fa così il suo atteso ritorno sulla rete ammiraglia Rai, dalla quale mancava dal 2011, anno in cui andò in onda il suo ultimo grande varietà ‘Il più grande spettacolo dopo il weekend’. 

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