Fiorello, ascolti record per ‘Stasera parlo io’

(Adnkronos) – Ascolti da record per 'Stasera parlo io', l'intervista a Fiorello del direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, andata in onda ieri sera dopo il telegiornale delle 20. La 'confessione' di Fiorello, che ha aperto le porte di casa al Tg1 raccontandosi a 360 gradi – dalla politica ai lati più intimi -, è stata vista da 4,6 milioni di spettatori, toccando il 25,4% di share. "Ottimi ascolti tv per 'Stasera parlo io', l'intervista del Direttore del Tg1 Rai Gian Marco Chiocci a Fiorello, che supera i 4,6 milioni di spettatori e registra il 25,4% di share", ha twittato stamattina la Rai. “Un dato di ascolto incredibile – ha commentato l’Ad Roberto Sergio.- Un omaggio doveroso del Tg1 a Fiorello che nel 2023 con il suo Mattin Show è entrato nelle abitudini degli italiani, per un risveglio all’insegna dell’allegria, della leggerezza e dell’intrattenimento intelligente. Una bellissima pagina per il Servizio Pubblico che in questi giorni di festa ha continuato a far registrare ascolti importanti rivolgendosi a tutte le fasce di età, dimostrazione chiara che tentare la strada dell’innovazione unita all’inclusività alla fine risulta vincente. Grazie ai colleghi della Rai per il grande lavoro svolto e per quello che continueranno a fare, (questa sera l’Anno che Verrà con Amadeus in diretta da Crotone), a loro, alle loro famiglie e a tutti i telespettatori vanno i miei migliori auguri per un 2024 anno della radio, della televisione, del Servizio Pubblico”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

