(Adnkronos) –

Fiorella Mannoia ha dovuto rimandare la data del tour di questa sera a Ravenna. Con un annuncio condiviso sui social, la cantante ha spiegato che si è ritrovata costretta ad annullare a causa delle sue condizioni di salute: “Da due giorni ho una brutta influenza, con febbre molto alta e mi vedo costretta a rimandare la serata di stasera” giovedì 26 novembre, al Pala De André “a Ravenna. “Ho preferito dirlo adesso – dice la cantante nel videoselfie – così magari vi preparo, e chi vede questo video non esce nemmeno da casa e non viene davanti al teatro. Mi dispiace moltissimo ma non ce la faccio a cantare stasera. Vi faremo sapere la prossima data e anche la procedura per il rimborso”.

Mannoia conclude: “Grazie, perdonatemi, ma purtroppo ci sono cose che non si possono evitare”.

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