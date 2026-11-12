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Fiocco azzurro per i campioni di canottaggio Alessandra Patelli e Simone Martini: nato il loro primogenito Riccardo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
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(Adnkronos) – “Fiocco azzurro in casa di Alessandra Patelli e Simone Martini, che stamani hanno dato il benvenuto al piccolo Riccardo”. Con questo messaggio – accompagnato da una tenera foto – la Federazione italiana Canottaggio ha annunciato che i due ex campioni sono diventati genitori per la prima volta.  

Il piccolo Riccardo è nato ieri alle ore 9.00 presso l’Ospedale di Treviso ed è il primo figlio di Alessandra e Simone, lei azzurra in due senza ai Giochi Olimpici di Rio 2016 e in doppio a Tokyo 2020, vincitrice di due argenti e un bronzo agli Europei Assoluti e di un argento ai Mondiali Under 23, lui azzurro assoluto in due edizioni dei Mondiali, vincitore di due argenti ai Giochi Mondiali Universitari e di un oro, tre argenti e due bronzi ai Mondiali di Coastal Rowing. “Felicitazioni da tutto il canottaggio italiano!”, si legge nella nota ufficiale.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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