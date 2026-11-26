Finanza: Damiani (Senato), ‘Educazione finanziaria, più consapevolezza per famiglie e sistema

“L’indagine dimostra che 25 minuti possono essere sufficienti per migliorare le conoscenze finanziarie. Efficaci brevi percorsi formativi, importante il ruolo dell’educazione finanziaria nelle scuole, anche per coinvolgere le famiglie.” Lo ha detto Dario Damiani, 5ª Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato, alla presentazione, a Roma, dei risultati della ricerca Aief realizzata in collaborazione con il gruppo di Economia degli Intermediari Finanziari dell’università di Parma e l’Istituto di Neuroscienze del Cnr, con il coinvolgimento di Confconsumatori.