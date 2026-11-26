(Adnkronos) – “Quanto vale una buona scelta? A volte il nostro futuro. Scegliere come risparmiare, investire e gestire il nostro denaro significa scegliere con quali strumenti costruire la nostra vita. Su questo l’Italia ha ancora un po’ di strada da fare: siamo agli ultimi posti in Europa per alfabetizzazione finanziaria, soprattutto tra i giovani”. Così Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, attraverso un video messaggio alla presentazione dei risultati della ricerca Aief, realizzata in collaborazione con il gruppo di Economia degli Intermediari Finanziari dell’università di Parma e l’Istituto di Neuroscienze del Cnr, con il coinvolgimento di Confconsumatori. La ricerca, promossa su iniziativa del senatore Damiani, è stata presentata al Senato della Repubblica nell’ambito dell’incontro “Educare alle scelte finanziarie: dalla ricerca ai cittadini”.

“L’educazione finanziaria deve diventare uno strumento di autonomia, di inclusione e di cittadinanza. È una competenza da coltivare fin da giovani, conciliando nuove tecnologie e linguaggi più vicini alle persone. Come Ministero vogliamo rafforzare questo impegno, valorizzando il contributo degli atenei e della ricerca scientifica per promuovere una cultura finanziaria sempre più diffusa e accessibile”, ha concluso Bernini.

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