“La ricerca analizza come l’apprendimento finanziario modifichi le risposte del sistema nervoso e le reazioni emotive alle decisioni. Dopo 25 minuti di formazione, i 125 partecipanti hanno mostrato maggiore apertura al rischio medio e una riduzione della frequenza cardiaca.” Lo ha detto Pietro Avanzini, dirigente di ricerca dell’Istituto di Neuroscienze del Cnr e responsabile della sede di Parma, all’incontro in Senato “Educare alle scelte finanziarie: dalla ricerca ai cittadini”.