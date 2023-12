Finalmente al sicuro, la madre di Mariupol condivide la storia straziante della sua famiglia con Voices of the Peaceful della Fondazione Rinat Akhmetov

Quando gli esperti da poltrona esprimono le loro cosiddette opinioni di esperti sulla guerra, le generalizzazioni che usano spesso si basano su linee generali. Il gergo di cui parlano, come “obiettivi”, “target”, “conflitto” e persino “vittime”, sono ingannevolmente anonimi, nascondendo i bordi frastagliati e dolorosi nel linguaggio volutamente vago del camuffamento verbale. Ma la verità della guerra si trova solo nelle migliaia di storie umane di coloro che l’hanno vissuta. Il filantropo miliardario ucraino Rinat Akhmetov ha da tempo compreso la distinzione tra il discutibile valore storico dei commenti egoistici e il valore reale e duraturo delle testimonianze oculari di atti ed eventi indicibili.

Conoscendo l’importanza cruciale di documentare le storie dei sopravvissuti, Akhmetov, che dirige la principale società mineraria e manifatturiera manifatturiera ucraina Metinvest, ha utilizzato una generosa parte della sua fortuna per creare numerosi enti di beneficenza tra cui ilMuseum of Civilian Voices. Sotto la sua egida, il progetto Voices of the Peaceful ha registrato più di 90.000 racconti di esperienze di guerra in prima persona.

Un resoconto di Mariupol: la storia ispiratrice di una madre

Sebbene sia facile pensare alla guerra in termini di truppe militari che combattono battaglie in prima linea, purtroppo le vittime più tragiche sono spesso civili innocenti. Quindi, immagina di essere una donna che alleva quattro figli nella città che è sempre stata casa tua. È dove fai acquisti, dove preghi, dove i tuoi figli vanno a scuola. È dove incontri i tuoi amici davanti a una tazza di caffè e aiuti la tua anziana vicina a portare la spesa al piano di sopra. È il luogo in cui ti senti radicata e sicura… finché, in un momento inimmaginabile, la tua realtà quotidiana viene sconvolta dalla guerra.

Per Oksana Samsonova, madre di quattro figli, quella città era Mariupol. Mentre raccontava il terrore sopportato dalla sua famiglia in una video intervista per il Progetto Voices of the Peaceful, afferma in molti modi che gli eventi che hanno iniziato a svolgersi il 24 febbraio 2022 le sono sembrati un incubo dal quale deve ancora svegliarsi. Tuttavia, la mattina dopo l’esplosione dei primi razzi, la devastazione della sua amata città divenne fin troppo reale. Samsonova ha detto all’attore-presentatore e ambasciatore di Voices of the Peaceful, Oleksiy Sukhanov, che non dimenticherà mai l’esperienza – esplosione dopo esplosione – che secondo lei è stata simile a un sogno terribile.

Mentre la guerra si trascinava,l’assalto russo a Mariupol era inesorabile. In quei giorni e notti disperati, Samsonova ha fatto tutto il possibile per calmare i suoi figli. Prima di uscire a cucinare i loro pasti – “sul fuoco sotto il fuoco” – li abbracciava e li chiudeva a chiave in bagno per creare almeno un senso di sicurezza. Samsonova ha detto a Sukhanov di aver fatto due tentativi di fuggire da Mariupol con i suoi figli; tuttavia, in nessuna delle due occasioni sono riusciti a scappare.

Poi è successa la calamità.

Una notte, verso le 2 del mattino, la famiglia è stata svegliata di colpo da un forte scoppio e da un lampo luminoso nel corridoio. Nel giro di pochi secondi la porta è saltata e le pareti decimate. “Tutto volava… [c’era polvere ovunque]”, ha ricordato Samsonova. “Non era chiaro cosa stesse accadendo. Eravamo schiacciati contro il muro. [Era come] se qualcuno… avesse afferrato tutta questa [roba] e ce l’avesse lanciata. Grazie a Dio nessuno è rimasto ucciso o ferito”.

Con la loro casa in rovina, per quanto pericoloso fosse andarsene, Samsonova ha preso la decisione di evacuare la sua famiglia. In qualche modo, l’auto di suo figlio maggiore era sopravvissuta al fuoco nemico. Mentre si allontanavano, Samsonova è rimasta sbalordita dalle immagini della tragedia umana di cui era sia spettatrice che partecipante. “La gente camminava in mezzo alla folla, bambini piccoli con gli zaini”, ha ricordato in lacrime. “Tutti quelli che potevano camminare… camminavano. Quelli che non potevano camminare venivano trascinati su sedie a rotelle e con le stampelle”.

Vita altrove, la Speranza non muore

Oksana Samsonova e la sua famiglia si uniscono al crescente numero di sfollati interni, definiti dalle Nazioni Unite come “persone o gruppi di persone che sono stati forzati o obbligati a fuggire o a lasciare le loro case o luoghi di residenza abituale, in particolare a seguito o al fine di evitare gli effetti di conflitti armati, situazioni di violenza generalizzata, violazioni dei diritti umani o disastri naturali o provocati dall’uomo, e che non hanno attraversato un confine di stato riconosciuto a livello internazionale.”

Vivono a Dnipro in alloggi temporanei resi possibili e sovvenzionati dalla Fondazione Rinat Akhmetov. Sebbene la tregua sia molto apprezzata, Samsonova sogna di tornare a Mariupol una volta finita la guerra. Sogna di ricostruire. Sogna di contribuire a salvare la sua amata città natale dalla rovina. Anche di fronte agli incubi ricorrenti di razzi russi che continuano a disturbare il suo sonno, sogna tutte le cose banali della vita di tutti i giorni – come mandare i suoi figli a scuola o semplicemente fare una chiacchierata con un amico – e che, in realtà, non hanno prezzo.