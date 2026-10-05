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Filippo Magnini e Giorgia Palmas, la famiglia si allarga: l’annuncio della gravidanza

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Filippo Magnini e Giorgia Palmas allargano la famiglia. Con una serie di scatti condivisi sui social, la showgirl e l’ex nuotatore hanno annunciato che sono in attesa del loro secondo figlio insieme. “La vita è davvero sorprendente. Potremmo raccontare tanto di questi ultimi mesi, ma forse basta dire che questa bellissima sorpresa ci ha riempito il cuore di amore, di stupore, di emozione, di felicità”, scrivono Giorgia Palmas e Filippo Magnini nella didascalia del post annunciando la gravidanza. “Siamo grati alla vita per questa nuova vita. E adesso non ci resta che aspettare il momento più bello. Non vediamo l’ora di conoscerti, ti aspettiamo con tutto il nostro amore”, conclude la coppia. 

 

 

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono una coppia dal 2018. Dopo due anni insieme sono diventati genitori di Mia. Giorgia ha anche una prima figlia, Sofia, nata nel 2008 da una precedente relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini. Nel 2021 si sono sposati con rito civile e l’anno dopo hanno giurato amore eterno con una cerimonia religiosa. Ospiti a Verissimo, avevano parlato del desiderio di allargare ancora la famiglia: “Deciderà il destino, ma se fosse sarebbe stupendo”. 

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