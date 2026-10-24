Bancali usati e nuovi
Italia

Filippo Magnini a Colle Oppio: “”Spazio con energia pazzesca, tanti i ragazzi che ne beneficeranno””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Ottobre 2026
Meno di un minuto

“In questo spazio c’è un’energia pazzesca, in una cornice unica al mondo dietro il Colosseo. È stato fatto veramente un bellissimo lavoro e penso che tanti ragazzi, tante persone beneficeranno di questo posto”. Lo ha dichiarato l’ex nuotatore e ambassador ‘Sport Illumina’ Filippo Magnini a Colle Oppio, a Roma, commentando il playground con affaccio sul Colosseo in occasione dell’evento di presentazione del docufilm ‘Lo Sport è Vita’ di Sport e Salute, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, sulla riqualificazione dello spazio playground nel parco sopra il Colosseo a Roma.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

adolescenti

Dal cibo ai social, quasi 2 milioni di adolescenti della ‘Generazione Z’ a rischio dipendenze comportamentali

3 Aprile 2023

#coronavirus: Salvamamme Onlus grazie al contributo dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio raddoppia il sostegno a famiglie fragili con bimbi malati e anziani

18 Marzo 2020

Anzio, nuova apertura di un centro risparmio. Già “Sold Out” i posti di lavoro

19 Settembre 2019

Un “Museo del Liberty ad Anzio”, questo il nome ufficiale del progetto presentato in partecipazione al Concorso FAI “I luoghi del cuore ” dal Comitato Rinasce il Paradiso sul Mare

20 Giugno 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno