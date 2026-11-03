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Figc, Malagò ha depositato la sua candidatura per la presidenza

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
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(Adnkronos) –
Giovanni Malagò ha depositato nel pomeriggio di oggi, martedì 3 novembre, presso la sede della Figc la propria candidatura a Presidente federale. A supporto della candidatura, si apprende dalla Figc, Malagò ha depositato una documentazione con il modello di presentazione della canditatura; il documento programmatico sulle attività della Figc per il quadriennio olimpico; undici modelli di accreditamento contenenti le sottoscrizioni dei Delegati della Lega Calcio Serie A; la copia del tesseramento; la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi diretti o indiretti nè incompatibilità, come prescrivono i punti 4 e 5 dell’articolo 29 dello Statuto Figc; la copia del Certificato del Casellario Giudiziale; la copia del Certificato dei Carichi Pendenti. 

Tra i documenti presentati anche una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e incompatibilità.  

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