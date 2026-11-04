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Figc, Galliani sfida Malagò: presentata la candidatura per la presidenza

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
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(Adnkronos) –
Adriano Galliani ha presentato la propria candidatura come nuovo presidente della Figc. Oggi, mercoledì 4 novembre, l’ex dirigente del Milan ha depositato tutta la documentazione in Federcalcio, a quanto apprende l’Adnkronos, candidandosi quindi ad avversario di Giovanni Malagò, attualmente commissario della Federazione, per la presidenza. 

Le elezioni si terranno il prossimo 14 dicembre a Roma. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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