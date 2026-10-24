Fiere: Rossi (Siro Batterie Srl), ‘forniamo a clienti consulenza personalizzata per giusta

“Siro Batterie è un’azienda piacentina, una realtà familiare che produce batterie principalmente per il settore industriale, della logistica e anche degli Agv. Siamo in fiera a mostrare i nostri prodotti e le novità del settore, soprattutto per il settore dell’accumulo energetico. I clienti ci chiedono cicli di carica sempre più brevi, in modo da avere massima disponibilità delle macchine. I nuovi sistemi di accumulo al litio e i nuovi caricabatterie rapidi rendono questo possibile e stimolante. Cerchiamo quindi di fornire una consulenza specifica al cliente in modo da fornire la giusta accoppiata di batterie e caricabatterie”. Così Gianluca Rossi, socio di Siro Batterie Srl, oggi a Piacenza, in occasione della giornata conclusiva della seconda edizione di T3 – Truck, tyre e trailer, la kermesse italiana dei veicoli e mezzi per il trasporto stradale ideata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento fino al 24 ottobre negli spazi di Piacenza Expo.