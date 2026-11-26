ROMA (ITALPRESS) – Oltre il 90% dei Comuni italiani mappati, più di 600mila chilometri di strade digitalizzati e oltre 15 milioni di civici georeferenziati. Sono i risultati raggiunti da FiberCop, l’azienda guidata dall’Amministratore Delegato, Marco Nespolo, attraverso il Mobile Mapping di BeExact, società del Gruppo Optics HoldCo, lo stesso di FiberCop, che utilizza questa tecnologia per rendere più digitale, precisa ed efficiente la progettazione e la realizzazione della rete in fibra.

La tecnologia e i mezzi utilizzati per la mappatura del territorio sono stati presentati in occasione della 43a Assemblea annuale ANCI, in corso a Verona. Nello stand FiberCop è esposta una delle vetture BeExact equipaggiate con sistemi di Mobile Mapping, che permettono di raccogliere e digitalizzare le informazioni direttamente sul territorio.

BeExact percorre le strade italiane con una flotta di 65 auto, coadiuvate da scooter e zaini, che consentono di effettuare le rilevazioni anche nelle aree pedonali o meno accessibili. I mezzi acquisiscono immagini panoramiche a 360° ad altissima risoluzione e nuvole di punti LiDAR, creando una rappresentazione digitale georeferenziata nella quale strade, civici e asset urbani vengono rilevati e classificati, anche attraverso l’intelligenza artificiale. La raccolta e l’elaborazione dei dati sono supportate da 10 hub distribuiti sul territorio nazionale.

Per FiberCop, questi dati diventano parte integrante dello sviluppo della rete. Le informazioni sulle unità immobiliari da connettere e sugli asset rilevati confluiscono in un unico ambiente digitale dal quale è possibile progettare, pianificare e seguire la realizzazione dell’infrastruttura FTTH.

La soluzione sviluppata da BeExact accompagna l’intero ciclo di vita del progetto, dalla progettazione preliminare alla costruzione, fino alle attività sul campo e alla rendicontazione. Progettisti, operatori, contractor e tecnici condividono così le stesse informazioni, aggiornate anche attraverso applicazioni per tablet utilizzate sul territorio. La digitalizzazione del territorio trova inoltre applicazione anche oltre il settore delle telecomunicazioni, mettendo a disposizione di Comuni, enti e amministrazioni un patrimonio informativo georeferenziato a supporto della conoscenza, della pianificazione e della gestione del territorio.

– Foto ufficio stampa FiberCop –

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