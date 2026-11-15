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Festival Economia Sociale, Leo: “”Il governo ha evitato aggravi fiscali per il Terzo settore””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Novembre 2026
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“Abbiamo fatto tanto perché, prendendo le mosse da una comfort letter che abbiamo avuto all’Unione Europea, siamo intervenuti per fare in modo che non vi sia un aggravio sul versante dell’Iva per gli enti del Terzo settore e in genere per i soggetti dell’economia sociale”. Così Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze, al Festival dell’Economia Sociale di Forlì. Tra le misure adottate anche quelle per evitare la tassazione dei plusvalori nel passaggio da un’attività commerciale a una non commerciale. Il governo intende proseguire su questa strada: “Abbiamo attivato una struttura presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrà interagire con le associazioni di categoria e con le altre amministrazioni per trovare tutta una serie di soluzioni ai problemi che verranno rappresentati”.

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