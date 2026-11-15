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Festival Economia Sociale, De Pascale: “”L’inserimento lavorativo delle fragilità è una sfida

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Novembre 2026
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“L’economia sociale in questi anni ha vinto molte battaglie, ha saputo riconoscersi, ha saputo promuoversi”. Così Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, intervenendo al Festival dell’Economia Sociale di Forlì. La manifestazione rappresenta, secondo il governatore, “una grande alleanza istituzionale, sociale e anche politica a sostegno dell’economia sociale”, che ha saputo superare molti pregiudizi del passato. Tra le priorità per il territorio regionale, il ruolo del settore nel generare valore e inclusione: “Uno dei temi centrali è quello dell’inserimento lavorativo di tutte le fragilità che per l’Emilia-Romagna è una sfida centrale”.

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