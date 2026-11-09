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Festival dell’Impresa: a Bergamo tre giorni di confronto sul futuro delle aziende

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Novembre 2026
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Dal 6 all’8 novembre Bergamo ha ospitato il Festival dell’Impresa, dedicato al tema ‘Crescere nonostante’ e promosso da ItalyPost con Confindustria Bergamo tra i promotori. Tre giorni di incontri per analizzare le sfide del sistema produttivo italiano in un contesto di crisi e trasformazioni. In programma quasi 100 appuntamenti e quasi 400 relatori, tra imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, economisti ed esperti. Al centro del confronto intelligenza artificiale, robotica, energia, industria e politiche industriali.

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