Festa Roma: Javier Bardem show, infiamma il red carpet e si siede al posto dei fotografi

(Adnkronos) – Il calore latino di Javier Bardem infiamma il red carpet della 21ma Festa del Cinema di Roma. L’attore spagnolo, ospite alla kermesse come protagonista del film ‘El ser querido’, diretto dal regista Rodrigo Sorogoyen e presentato nella categoria ‘Best of 2026’, ha solcato il tappeto rosso concedendosi generosissimo alle centinaia di fan assiepati dietro le transenne, firmando autografi e facendo selfie. Dopo aver posato davanti ai fotografi, schierati davanti a lui, l’attore e regista è tornato indietro e si è seduto in mezzo a loro, mandando in delirio i fan e dando vita ad un siparietto che resterà negli scatti più iconici della manifestazione. Stasera Bardem ha ricevuto il Premio alla Carriera della 21ma Festa del Cinema di Roma.

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