Festa Roma, De Rossi assente per impegni di campo: “”Spero che l’Ostiamare vi entri nel cuore””

“Spero che l’Ostiamare possa diventare una vostra piccola nuova squadra del cuore”. Così Daniele De Rossi in un videomessaggio trasmesso durante l’anteprima di ‘Radici’: la docu-serie, in anteprima oggi alla 21esima Festa del Cinema di Roma, che racconta la prima stagione del progetto dell’Ostiamare, società in cui De Rossi ha cominciato a giocare e Ostia, un luogo complesso dove per generazioni il campo di calcio è stato anche l’unico posto dove andare, incontrarsi, stare insieme. L’ex capitano dell’As Roma però era assente per impegni di campo e a presentare la docu-serie (prossimamente su Sky e Now) sono stati il papà Alberto De Rossi, Valerio Mastandrea, qui in veste di produttore, e il regista Nicola Ravera Rafele.