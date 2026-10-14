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Festa del Cinema di Roma, Rivera (Acea): “Vent’anni insieme, un legame destinato a continuare”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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Il presidente di Acea Alessandro Rivera, a margine della premiazione della terza edizione del contest “I Mille Volti dell’Acqua”, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, sottolinea il legame ventennale tra l’azienda e la Festa del Cinema. Il concorso, promosso in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia e aperto a videomaker italiani e internazionali, quest’anno è dedicato al tema della depurazione delle acque. “Una partnership destinata a continuare”, afferma Rivera, evidenziando il valore dei cortometraggi come strumento di sensibilizzazione.

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