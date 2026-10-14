Festa del Cinema di Roma, Acea premia “Un lavoretto pulito”: l’acqua protagonista sul grande schermo

Acea celebra vent’anni di collaborazione con la Festa del Cinema di Roma e premia il vincitore della terza edizione del contest “I Mille Volti dell’Acqua”. Ad aggiudicarsi il primo posto, tra oltre 90 cortometraggi, è “Un lavoretto pulito” di Romeo Pizzol, dedicato al tema della depurazione delle acque. All’Auditorium Parco della Musica, il presidente di Acea Alessandro Rivera e il regista vincitore raccontano l’iniziativa e la nascita del progetto.