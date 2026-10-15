Festa cinema Roma, Caiazzo è Pino Daniele: “”Paura giudizio di Napoli? Credo di poter dormire

“Paura del giudizio di Napoli? Ho attraversato molteplici forme di paura durante la lavorazione del film su Pino Daniele”, ma “la risposta che mi davo era sempre nell’atto pratico di lavorare sodo, di esercitare curiosità. Credo di andare a dormire tranquillo. Questo a me basta”. A confessarlo è Massimiliano Caiazzo sul tappeto rosso della 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, dove presenta ‘Je so’ pazzo’ (da oggi in sala con 01 Distribution).