Ferrari Luce conquista il Volante d’Oro 2026

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Ferrari conquista un nuovo riconoscimento internazionale con la Luce, premiata nella categoria Best Innovation del Volante d’Oro 2026. Il prestigioso premio, assegnato dalla rivista tedesca Auto Bild, celebra l’approccio innovativo della Casa di Maranello alla mobilità completamente elettrica.

La cerimonia si è svolta a Berlino, dove John Elkann, Presidente Esecutivo Ferrari, ha ritirato il riconoscimento accompagnato da una rappresentanza del gruppo di lavoro coinvolto nello sviluppo della vettura.

Il Volante d’Oro, conosciuto anche come Goldene Lenkrad, festeggia quest’anno la cinquantesima edizione. Istituito nel 1976 da Axel Springer, viene assegnato da Auto Bild e Bild am Sonntag per valorizzare automobili e tecnologie particolarmente significative.

La giuria, composta da 23 personalità provenienti da differenti settori, ha riconosciuto alla Ferrari Luce la capacità di reinterpretare i valori storici del Cavallino Rampante attraverso un progetto tecnologicamente innovativo.

Il riconoscimento riguarda l’intera impostazione progettuale della vettura, dalla architettura completamente elettrica alla gestione dell’energia, passando per dinamica di guida, design ed esperienza dell’utente.

Secondo la motivazione ufficiale, Ferrari ha dimostrato coraggio nell’affrontare una trasformazione che coinvolge non soltanto il sistema di propulsione, ma anche il modo di interpretare le emozioni al volante. Una scelta particolarmente significativa per un costruttore la cui identità è storicamente legata ai motori ad alte prestazioni.

Il premio sottolinea inoltre la volontà di esplorare nuove soluzioni senza rinunciare al carattere distintivo del marchio. Durante la premiazione, John Elkann ha ribadito come tradizione e innovazione rappresentino due elementi complementari della filosofia Ferrari.

La Luce viene quindi interpretata come un progetto capace di collegare l’esperienza maturata a Maranello con nuove tecnologie e differenti possibilità espressive. Il riconoscimento valorizza anche il lavoro dei tecnici, dei progettisti e degli specialisti che hanno contribuito allo sviluppo dell’automobile.

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