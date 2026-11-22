Ferrari, disastro a Las Vegas: lite e incidente tra Leclerc e Hamilton

(Adnkronos) –

Incidente e scintille in pista tra le due Ferrari. Oggi, domenica 22 novembre, il Mondiale di Formula 1 è tornato in pista a Las Vegas, in una gara caratterizzata dalle ennesime polemiche tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton, protagonisti prima di un battibecco via radio e poi di un vero e proprio incidente.

Già a inizio gara Hamilton aveva mostrato il suo nervosismo nei confronti del compagno. Mentre cercava di ricostruire la sua gara, dopo essere scattato 11esimo, l’inglese si ritrova fermo alle spalle di Leclerc, che non sembra avere ritmo per riprendere gli avversari in pista: “Charles è veramente… potete dirgli di farsi da parte?”, ha urlato l’inglese al muretto Ferrari, “sto provando a riprendere gli altri”.

Ma il vero drama si consuma verso il 40esimo giro. Quando si trovavano tra settima e ottava posizione, i due piloti della Ferrari ingaggiano un duello in curva che porta Hamilton fuori pista. L’inglese entra all’interno, Leclerc difende la posizione, ma finisce per colpire la ruota del sette volte campione del mondo, che slitta fuori pista e rientra decimo. Dopo l’investigazione vengono comminati dieci secondi di penalità proprio al monegasco.

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