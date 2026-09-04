Ferrari, a Monza debutta la nuova power unit: cosa cambia per il Gran Premio d’Italia

(Adnkronos) – La Ferrari torna in pista a Monza e lancia subito buoni segnali nella prima sessione di prove libere oggi, venerdì 4 settembre. Nel Gran Premio d’Italia, la Ferrari porta un importante pacchetto di aggiornamenti sviluppato sfruttando le concessioni previste dal regolamento FIA ADUO ‘2’ (Additional Development for Underperforming Operations). Novità che fanno ben sperare il Cavallino e tutti gli appassionati italiani di Formula 1. Ma di cosa si tratta? E cosa cambia per la SF-26 e per i piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc?

L’intervento interessa sia la power unit, con un’evoluzione che dovrebbe garantire un incremento prestazionale nell’ordine dei 15 CV, sia il comparto aerodinamico, dove debutta un nuovo fondo ad alta efficienza progettato per ridurre il drag.

L’obiettivo? Ottenere il massimo rendimento sui lunghi rettilinei del circuito di Monza, integrando in modo efficace le novità con l’aerodinamica attiva e con la componente elettrica. Un pacchetto pensato quindi per incrementare la velocità di punta senza sacrificare l’efficienza complessiva della monoposto.

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