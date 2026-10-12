Bancali usati e nuovi
Italia

Fenilchetonuria, ‘screening neonatale evita danni neurologici ma serve continuità assistenziale’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

In Italia la fenilchetonuria colpisce circa un neonato ogni 5.000 ed è una delle malattie metaboliche rare per cui lo screening neonatale rappresenta uno strumento fondamentale per intervenire tempestivamente. La patologia, di origine genetica, impedisce all’organismo di metabolizzare correttamente la fenilalanina, un amminoacido presente negli alimenti proteici, che può accumularsi nel sangue e danneggiare il sistema nervoso centrale. Se non diagnosticata e trattata precocemente, può provocare danni neurologici gravi e progressivi. Oggi lo screening consente di individuare la malattia già nei primi giorni di vita e di avviare rapidamente il trattamento. Ma la diagnosi precoce, da sola, non basta: le persone con fenilchetonuria hanno bisogno di un percorso di cura continuativo e di un’alimentazione specifica da seguire per tutta la vita. Di questo si è parlato oggi a Roma, nel corso di un media tutorial dedicato all’impatto sociale della patologia e ai bisogni ancora insoddisfatti dei pazienti.  A fare il punto sulla patologia rara  Alberto Burlina, ricercatore senior dell’università di Padova.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Innovazione, Carelli (L’Espresso): “Al Festival gli imprenditori del futuro”

17 Settembre 2026

Caldo, il medico: “Occhio a segni disidratazione anziani, anche perdita memoria e delirium”

22 Giugno 2026

Urso “Adeguare subito prezzi carburanti, ho convocato le compagnie per domani”

8 Aprile 2026
Corte di Cassazione

Bigenitorialità, Nestola su ordinanza 31902/2018: «La Cassazione non finisce di stupirci»

19 Dicembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno