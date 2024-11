Federica Petagna, non solo Stefano e Giovanni: passione intensa anche con lui, spunta la clamorosa foto

Bomba su Federica Petagna che al Grande fratello si sta dividendo tra l’ex fidanzato Alfonso e il frequentante Stefano. Ora spunta anche lui.

Momento difficile nella casa del Grande Fratello 2024 per Federica Petagna che, dopo aver trascorso una settimana spensierata, si è ritrovata a convivere prima con l’ex fidanzato Alfonso D’Apice e poi anche con l’ex tentatore Stefano Tediosi con cui si è lasciata andare ad un bacio scatenando la durissima reazione dell’ex fidanzato Alfonso.

Entrando nella casa più spiata, Stefano ha chiesto a Federica delucidazioni sul bacio con Giovanni De Rosa, altro tentatore di Temptation Island 2024. Federica ha smentito tutto, ma Giovanni ha confermato la propria versione a Casa Lollo. “Lei inizialmente mi diceva che sentiva Stefano telefonicamente, ma con il tempo abbiamo trovato molti punti in comune – ha aggiunto – Un giorno, le ho chiesto di venire in Spagna, ma lei mi ha detto che non poteva fino al termine delle registrazioni. Così, sono andato a Napoli per vederla e ci siamo baciati”, ha dichiarato ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni.

Federica Petagna: spunta un altro flirt, con chi usciva prima del Grande Fratello

Mentre nella casa del Grande Fratello 2024, Federica Petagna si sta dividendo tra un confronto con Stefano e uno con Alfonso, fuori dalla casa, continuano le indiscrezioni sulla vita sentimentale della ventenne napoletana. Secondo Deianira Marzano, infatti, Federica avrebbe avuto un flirt anche con Antonio, cugino di Titty Scialò, altra protagonista di Temptation Island. Dopo l’indiscrezione diffusa dall’esperta di gossip che ha anche pubblicato alcune immagini, Antonio Fico, questo il nome del ragazzo, ha confermato tutto in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage.

“Mi aveva detto che non sentiva nessuno e che l’amore che provava per Alfonso era ormai svanito”, ha raccontato Antonio che ha poi scoperto di Stefano in un secondo momento. Poco prima che Federica varcasse la porta della casa del Grande Fratello, è arrivata la scelta di interrompere la frequentazione.

“Quel giorno decidemmo di interrompere la nostra frequentazione perché temeva che stessimo dando troppo nell’occhio. Grazie a Temptation lei era diventata nota e anch’io sui social sono popolare per cui, dopo che fummo fotografati insieme in macchina, Federica preferì fare un passo indietro. Forse per paura che Stefano scoprisse qualcosa“, le parole di Antonio a Fanpage. All’interno della casa, Federica continua ad essere all’oscuro di tutto, ma nelle prossime puntate del Grande Fratello, Alfonso Signorini potrebbe svelarle cosa sta accadend