Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Federica Pellegrini, l’erede della Divina è… la figlia Matilde: i primi tuffi da sola

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Federica Pellegrini torna in piscina insieme alla figlia Matilde. La primogenita della campionessa, che il prossimo 3 gennaio compirà 3 anni, appare sempre più a suo agio in acqua, come mostrano gli ultimi scatti condivisi sui social dalla Divina. Non è la prima volta che Pellegrini pubblica momenti mamma-figlia durante una sessione di nuoto.  

Questa volta, però, le foto mostrano l’incredibile autonomia raggiunta ormai dalla figlia: Matilde non sembra aver paura a tuffarsi in acqua, da sola e senza braccioli, mostrando di aver preso sempre più confidenza con l’acqua. La stessa Pellegrini, però, ha più volte chiarito di non voler spingere la figlia verso la sua stessa carriera. La scelta, infatti, ha sottolineato, spetta solo a Matilde: “Non sono una mamma che spinge sua figlia a fare la nuotatrice come lo sono stata io – non lo farei mai, sport troppo duro e difficile – se lo sceglierà sarà perché le piace”, aveva scritto la campionessa sui social. 

 

 

L’obiettivo è solo imparare a sentirsi sicura in acqua. “Sono una mamma che sa quanto è importante imparare a nuotare bene e sapersi destreggiare in un elemento così complesso. Piano piano, una pinnata alla volta!”, aveva aggiunto Pellegrini. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Fine vita, il Veneto approva la legge sul suicidio assistito. Zaia: “Decisione complessa e profonda”

2 Settembre 2026

Russia, “pilota disertore ucciso in Spagna”

19 Febbraio 2024

Torino, donna trovata morta in casa: nessuna ipotesi esclusa

21 Luglio 2026

Grande Fratello, lutto per Marco Maddaloni: il judoka lascia la casa

1 Marzo 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno