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Federfarma: “Rafforzare convenzione per integrare medici famiglia e farmacie territorio”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Novembre 2026
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(Adnkronos) – “Siamo stati 24 anni senza fare la convenzione, mentre ora l’abbiamo fatta due o tre anni fa. Forse bisogna implementare quella convenzione e scrivere in modo chiaro chi fa che cosa nel rapporto tra medici di medicina generale e farmacie, per la gestione del paziente sul territorio”. Così Marco Cossolo, presidente nazionale Federfarma – Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani, all’incontro ‘Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema’, organizzato da Nuove Reti a Roma. 

“Dal punto di vista dell’organizzazione, forse servirebbe un’integrazione al Dm 77, ma potrebbe essere più facile e agile usare lo strumento della convenzione – spiega – Perché questa trasformazione diventi strutturale e omogenea in tutto il Paese, sarebbe necessario anche il superamento del titolo V. Ma è difficile. Da parte nostra, dobbiamo lavorare sul territorio e andare in tutte le farmacie”. “Per quanto riguarda i servizi, le farmacie stanno migliorando in modo soddisfacente, siamo ancora un po’ più indietro sui vaccini, mentre sulla telemedicina e sulla telecardiologia siamo più avanti. Per quanto riguarda le analisi di prima istanza, hanno ormai raggiunto tutte le varie farmacie. Quindi c’è da fare un lavoro sul territorio” conclude. 

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