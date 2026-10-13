Farmaci: Rsv, Aifa approva anticorpo monoclonale che protegge dal virus respiratorio sinciziale

La prevenzione è la strategia vincente contro l’Rsv, il virus respiratorio sinciziale, che ancora oggi rappresenta una delle infezioni stagionali più diffuse e tra le principali cause di bronchioliti e ospedalizzazione neonatale in Italia, con un impatto gravoso sulle famiglie e sull’intero Servizio sanitario nazionale. Sono i temi di un incontro organizzato a Roma. Da Msd Italia in occasione del via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) all’anticorpo monoclonale clesrovimab, la prima e unica opzione preventiva contro l’Rsv indicato nei neonati in Unione europea che non richiede l’adattamento del dosaggio in base al peso.