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Farmaci: Rsv, Aifa approva anticorpo monoclonale che protegge dal virus respiratorio sinciziale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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La prevenzione è la strategia vincente contro l’Rsv, il virus respiratorio sinciziale, che ancora oggi rappresenta una delle infezioni stagionali più diffuse e tra le principali cause di bronchioliti e ospedalizzazione neonatale in Italia, con un impatto gravoso sulle famiglie e sull’intero Servizio sanitario nazionale. Sono i temi di un incontro organizzato a Roma. Da Msd Italia in occasione del via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) all’anticorpo monoclonale clesrovimab, la prima e unica opzione preventiva contro l’Rsv indicato nei neonati in Unione europea che non richiede l’adattamento del dosaggio in base al peso.

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