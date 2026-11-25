(Adnkronos) – Sono positive le prime evidenze sugli outcome cardiovascolari con inclisiran in persone con malattia cardiovascolare aterosclerotica conclamata. Lo confermano i dati topline dello studio di fase 3 Orion-4, diffusi oggi da Novartis. Il farmaco ha raggiunto l’endpoint primario mostrando che, quando è in aggiunta alla terapia ipolipemizzante standard, il trattamento ha determinato una riduzione statisticamente significativa e clinicamente rilevante degli eventi cardiovascolari avversi maggiori (Mace).

La malattia cardiovascolare aterosclerotica (Ascvd) continua a rappresentare una delle principali cause di morte nel mondo, con milioni di persone che ogni anno vanno incontro a eventi cardiovascolari, spiega Novartis in una nota. Nonostante la disponibilità di diverse terapie, una quota significativa delle persone con Ascvd non raggiunge i livelli di colesterolo Ldl (Ldl-C) raccomandati dalle linee guida, evidenziando la necessità di strategie in grado di favorire una riduzione adeguata e sostenuta nel tempo del colesterolo Ldl e il controllo del rischio cardiovascolare nel lungo termine. “Nei pazienti che hanno già avuto un evento cardiovascolare, il rischio non si esaurisce con il singolo episodio, ma persiste nel tempo”, spiega Leonardo De Luca, direttore Struttura complessa di Cardiologia Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia e professore all’uiversità di Pavia. “Il raggiungimento dell’endpoint primario in Orion-4 – sottolinea – aggiunge nuove evidenze sull’importanza del controllo del colesterolo Ldl nella prevenzione secondaria e sulla possibilità di ridurre ulteriormente il rischio cardiovascolare. L’analisi dei risultati completi consentirà di comprendere pienamente la rilevanza di questi dati e le loro implicazioni per la pratica clinica”.

Questi risultati – si legge nella nota – rappresentano una tappa rilevante nel più ampio programma di sviluppo clinico VictOrion siRna. Orion-4 e lo studio Victorion-2 Pervent, tuttora in corso, hanno complessivamente arruolato più di 33mila partecipanti nel mondo, tutti con un precedente evento cardiovascolare o una malattia vascolare conclamata, costituendo uno dei più ampi programmi di studi sugli outcome cardiovascolari di questo tipo nella prevenzione secondaria. La pubblicazione dei risultati completi di Orion-4 è prevista nella prima metà del 2027 come anche i risultati di Victorion-2 Prevent.

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