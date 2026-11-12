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Farmaci, Ferri (Apic): “Test genetico nei Lea garantirebbe pari accesso alle cure’ oncologiche”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
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(Adnkronos) – “Chiediamo che il test genetico entri nei Lea, affinché tutti i pazienti abbiano la stessa possibilità di accedere alle cure, al Nord come al Sud. Conoscere le caratteristiche genetiche del tumore e individuare la terapia più adatta è fondamentale, soprattutto per una patologia come il colangiocarcinoma, per la quale non c’è tempo da perdere.” Così Mirella Ferri, presidente dell’Associazione pazienti italiani colangiocarcinoma (Apic), intervenendo all’evento ‘Livelli essenziali di assistenza e Next Generation Sequencing, La sfida dell’innovazione tra aggiornamento e accesso’, organizzato da Salutequità a Roma. 

“Ci auguriamo che il farmaco sia presto accessibile a ogni paziente, ma è altrettanto importante poter effettuare il test necessario. Come associazione cerchiamo di aiutare i nostri iscritti a raggiungere il prima possibile i centri specializzati, perché non tutte le strutture sono in grado di eseguire il test genetico. Questo comporta spostamenti e perdite di tempo che, per i pazienti, possono essere molto pesanti”, ha spiegato Ferri. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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