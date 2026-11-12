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Farmaci, Cicchetti (Cattolica): “Aifa potrebbe allineare terapie e test per migliore accesso a cure”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
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(Adnkronos) – “Il tema dell’allineamento tra la disponibilità del farmaco e quella del relativo test potrebbe essere risolto anche attraverso un ruolo affidato all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Questa sarebbe sicuramente la soluzione più efficace dal punto di vista delle tempistiche e consentirebbe di garantire coerenza e un impatto immediato sulla fruibilità della terapia da parte dei cittadini.” Lo ha dichiarato Americo Cicchetti, professore ordinario dell’università Cattolica del Sacro cuore di Roma, intervenendo all’evento ‘Livelli essenziali di assistenza e Next Generation Sequencing, La sfida dell’innovazione tra aggiornamento e accesso’, che si è tenuto a Roma. 

“Dal punto di vista tecnico è una soluzione fattibile, ma richiede un riallineamento delle competenze tra la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Lea, che fa capo alla Direzione generale della programmazione sanitaria del ministero della Salute, e l’Aifa. In molti Paesi – ha precisato – questo allineamento esiste già e produce una maggiore tempestività nell’accesso all’innovazione.” 

“Il rischio, nel nostro sistema, è che quando viene introdotto un farmaco senza il relativo test sia necessario individuare risorse aggiuntive, attraverso collegi ad hoc oppure facendo ricorso alle risorse delle Regioni. Questa possibilità, tuttavia, è riservata soltanto alle Regioni che non sono sottoposte a piano di rientro. Si crea così un’ulteriore iniquità nel sistema, proprio in termini di accessibilità all’innovazione”, ha concluso Cicchetti. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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