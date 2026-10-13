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Farmaci: Agostiniani (Sip), ‘prevenzione strategia vincente per Rsv e riduzione ricoveri’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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“Se guardiamo indietro vediamo come l’Rsv, nei primi mesi di vita, comportava un numero davvero rilevante di ospedalizzazioni, con una percentuale di piccoli pazienti che necessitava persino del ricovero in terapia intensiva. Non esistendo al momento terapie curative efficaci nei confronti del virus respiratorio sinciziale, la strategia vincente resta la prevenzione”. Così Rino Agostiniani, presidente Sip-Società italiana di pediatria, partecipando all’incontro con la stampa promosso oggi a Roma da Msd Italia in occasione dell’approvazione da parte di Aifa – Agenzia italiana del farmaco dell’anticorpo monoclonale clesrovimab, prima e unica opzione preventiva contro il virus respiratorio sinciziale nei neonati in Unione europea che non richiede l’adattamento del dosaggio in base al peso.

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