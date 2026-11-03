Italia
Farmaceutica, Murzi (J&J): “servono tempi rapidi per l’accesso ai farmaci”
“Tra le priorità per il futuro del settore farmaceutico ci sono tempi più rapidi per l’accesso ai farmaci, una maggiore valorizzazione degli investimenti realizzati in Italia e una governance della sanità più chiara e stabile. Quest’ultima, in particolare, dovrebbe consentire alle aziende di programmare meglio le proprie attività e pianificare nuovi investimenti nel Paese”. Lo ha dichiarato Jacopo Murzi, amministratore delegato di Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia, in occasione delle celebrazioni per i 50 anni della farmaceutica in Italia, svoltesi nello stabilimento di Latina.