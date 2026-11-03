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Farmaceutica, Murzi (J&J): “servono tempi rapidi per l’accesso ai farmaci”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
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“Tra le priorità per il futuro del settore farmaceutico ci sono tempi più rapidi per l’accesso ai farmaci, una maggiore valorizzazione degli investimenti realizzati in Italia e una governance della sanità più chiara e stabile. Quest’ultima, in particolare, dovrebbe consentire alle aziende di programmare meglio le proprie attività e pianificare nuovi investimenti nel Paese”. Lo ha dichiarato Jacopo Murzi, amministratore delegato di Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia, in occasione delle celebrazioni per i 50 anni della farmaceutica in Italia, svoltesi nello stabilimento di Latina.

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