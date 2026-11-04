Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Farmaceutica, Murzi (J&J): “In Italia oltre 127 studi clinici attivi e 7.500 pazienti coinvolti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “È importante celebrare i 50 anni e vedere tutto quello che è stato lo sviluppo della nostra azienda in Italia. Ma soprattutto, in un’ottica di ragionamento futuro, pensare ai prossimi 50 anni e capire come la nostra azienda possa aiutare il sistema Paese e i pazienti italiani a trovare risposte per tutte le domande relative ai bisogni di cura. Quindi ragioniamo in termini di ricerca: quanta più ricerca potrà essere fatta in Italia? Già oggi Johnson & Johnson ha più di 127 studi attivi e 7.500 pazienti coinvolti. Ragioniamo in termini di produzione e di valore che viene portato da un sito importante come quello di Latina, che produce più di 4 miliardi di compresse ed esporta il 97% della sua produzione. Ma ragioniamo anche in termini di accesso, di innovazione e di nuove terapie che possono permettere a pazienti con patologie ancora con bisogni insoddisfatti di trovare risposte ai loro bisogni di cura”. Lo ha detto Jacopo Murzi, amministratore delegato Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia, all’evento organizzato negli stabilimenti di Latina per le celebrazioni del 50 esimo anniversario della farmaceutica in Italia. 

L’Ad traccia poi le priorità per i prossimi 50 anni nel Paese. “Le più importanti – ha spiegato – sono relative al tempo di accesso ai farmaci, perché i pazienti non possono aspettare: il tempo non è una variabile neutrale. Poi c’è una priorità relativa alla valorizzazione degli investimenti che vengono fatti in un Paese importante come l’Italia. E infine, forse più importante priorità, è quella di permettere una governance che aiuti anche le aziende a programmare e prevedere meglio quelli che saranno gli elementi salienti della sanità italiana, al fine di prevedere ulteriori investimenti nel Paese”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Giulia Cecchettin, il fratello: “I love you susumina”

18 Novembre 2023

Capodanno, sale allerta terrorismo per feste in piazza: la circolare

22 Dicembre 2023

Milano-Cortina, aperte al traffico le varianti di Tai e Valle di Cadore

28 Gennaio 2026

Borghi, la rinascita di Recoaro Terme prende forma con il progetto Pnrr da 20 mln

25 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno