Farmaceutica, da Silva (Gilead): “”Oltre 18 mln investiti in 15 anni per sostenere 800 progetti di

“In 15 anni Gilead ha sostenuto circa 800 progetti, investendo oltre 18 milioni di euro e coinvolgendo più di 5.000 pazienti e caregiver. Collaborazione pubblico-privata e ricerca sono fondamentali per trasformare l’innovazione in benefici concreti per i pazienti”. Lo ha detto Frederico da Silva, Vice president & General manager di Gilead Sciences Italia, all’incontro “Generare innovazione. Creare salute” promosso da Gilead, a Roma.