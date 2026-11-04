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Farmaceutica, da Silva (Gilead): “”Oltre 18 mln investiti in 15 anni per sostenere 800 progetti di

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
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“In 15 anni Gilead ha sostenuto circa 800 progetti, investendo oltre 18 milioni di euro e coinvolgendo più di 5.000 pazienti e caregiver. Collaborazione pubblico-privata e ricerca sono fondamentali per trasformare l’innovazione in benefici concreti per i pazienti”. Lo ha detto Frederico da Silva, Vice president & General manager di Gilead Sciences Italia, all’incontro “Generare innovazione. Creare salute” promosso da Gilead, a Roma.

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