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Farmaceutica, Aurigemma: ‘il Lazio protagonista grazie a sinergia tra aziende, ricerca e personale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
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“Il ruolo nevralgico della Regione Lazio nel sistema farmaceutico nazionale è il risultato della sinergia tra aziende, ricerca, università e, soprattutto, personale sanitario, che ha dato e continua a dare un contributo fondamentale al settore”. Lo ha dichiarato Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, in occasione dei 50 anni di Johnson & Johnson Innovative Medicine celebrati nello stabilimento di Latina.

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