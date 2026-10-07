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Faraoni (Infratel): “Tecnologia nei borghi necessaria per fermare l’esodo e attrarre giovani”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “Creare una struttura all’interno di ogni borgo che sia in grado di mantenere il passo con i bisogni tecnologici dei nostri cittadini, anche quelli più evoluti, magari impegnati in attività di alto profilo, è la condizione necessaria non solo per stoppare l’esodo, ma anche per poter portare giovani coppie, soprattutto, a una dimensione di vita che possa essere più congeniale anche con il ruolo di genitori”. Sono le parole Daniela Faraoni, Presidente Infratel Italia, in occasione dell’evento “Borghi digitali: soluzioni metodologiche e tecnologiche per una strategia d’innovazione urbana e territoriale. Un modello per comuni, pubbliche amministrazioni e territori di nuova” promosso oggi a Roma da Enea ed Open Fiber. 

“In queste realtà – riprende – potrebbero trovare tutti gli elementi necessari per poter essere ospitati e accolti, grazie all’utilizzo di infrastrutture che rendano facile non solo l’eventuale ipotesi di lavoro in smart working o a distanza, ma anche la fruibilità di tutta una serie di altri servizi, a cominciare per esempio da quelli sanitari. Noi abbiamo realtà lontane, come per esempio l’isola di Lampedusa, che fanno un utilizzo quasi estremo, diciamo, di questo genere di attività sanitaria”, conclude. 

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