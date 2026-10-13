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Famiglia nel bosco, il legale: “Bimbi per la seconda volta a casa, non vedono l’ora di dormire lì nel weekend”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “Oggi i bambini sono tornati per la seconda volta nella casa del bosco. Su nostra richiesta era presente all’incontro anche personale del servizio di secondo livello che segue sia i minori che i genitori. L’incontro è andato molto bene”. Così l’avvocato Simone Pillon, legale dei coniugi Catherine e Nathan Trevallion, genitori della cosiddetta ‘famiglia nel bosco’, in una nota. 

“Ora si attendono indicazioni per i primi pernottamenti nel fine settimana che secondo quanto stabilito dal Tribunale dovrebbero cominciare dopo un mese dall’inizio della scuola, e cioè dal prossimo 16 ottobre – scrive il legale – Speriamo che in questo caso non ci siano problemi amministrativi o burocratici. I bambini non vedono l’ora”.  

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