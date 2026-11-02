Falsi allarmi nucleari, attacchi hacker tra Kiev e Mosca

Pericoli radioattivi, minacce chimiche, testate nucleari in arrivo. E’ quanto si sono ritrovati sugli schermi dei loro cellulari prima i cittadini di Kiev e poi quelli russi. La paura atomica è arrivata sulle app di emergenza, quelle che avvertono le persone quando è il momento di correre nei rifugi. Tutto falso. Due attacchi informatici ravvicinati, nessuna firma accertata. E un tempismo che non sa di coincidenza: un imminente – si spera – passaggio negoziale Russia-Ucraina-Stati Uniti e la scadenza della tregua umanitaria di Oleshky.

Una tregua scaduta, appunto, con la Russia che ha ripreso gli attacchi dopo la fine del cessate il fuoco, il più lungo nella guerra tra i due Paesi dal 2022.

Ma secondo un reportage dell’emittente britannica SkyNew, l’esercito russo avrebbe utilizzato il cessate il fuoco di Oleshky per rafforzare le sue posizioni nell’area, come riportato dal giornalista, Stuart Ramsey, che ha avuto accesso alle riprese effettuate da droni ucraini tra il 27 ottobre e ieri notte. E ha potuto accertare che prima, durante e dopo l’operazione umanitaria per portare aiuti alla popolazione e mettere in salvo 800 sfollati, i russi hanno utilizzato il corridoio umanitario per scopi militari.

Accuse respinte al mittente dal Cremlino, che replica sostenendo che siano state le forze armate ucraine a sfruttare la tregua umanitaria di Oleshky, nella regione di Kherson, per riorganizzare le proprie forze, ha dichiarato in un briefing il portavoce di Putin, Dmitry Peskov.

Infine un’indiscrezione di stampa: Mosca starebbe per completare il mega-radar spia di Kaliningrad, in grado di monitorare gran parte dell’Europa e, forse, intercettare anche le comunicazioni satellitari.

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