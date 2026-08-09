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Fallo laterale, palla in autostrada e incidente: lo show del calcio in Uruguay

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Palla in fallo laterale, incidente in autostrada. Un tamponamento è l’effetto collaterale di un’azione di una partita della Serie B in Uruguay. Succede tutto (e di tutto) nella sfida tra Uruguay Montevideo e Paysandu, in uno stadio che non rappresenta propriamente l’elite del movimento nazionale. Tribune essenziali e una rete di recinzione di un paio di metri. Quando al 24′ il pallone viene spazzato in fallo laterale succede il patatrac. La palla finisce in mezzo alla carreggiata dell’autostrada adiacente allo stadio. Un pullman e un paio di auto evitano il pallone che rimbalza nel traffico. 

 

Una monovolume bianca non riesce ad evitare l’impatto: il conducente rallenta ma colpisce il pallone e, soprattutto, sorprende gli automobilisti che lo seguono. Qualcuno non riesce a frenare in tempo, tamponamento inevitabile. Intanto, la partita prosegue… 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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