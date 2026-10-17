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Fachechi (Meritocrazia Italia), “Costruiamo un’agenda del merito per rispondere ai bisogni reali”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Ottobre 2026
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Superare le logiche emergenziali e costruire un’agenda politica del merito capace di rispondere ai bisogni reali della società e dell’economia. È l’obiettivo indicato da Meritocrazia Italia, che punta su cinque priorità: uguaglianza, trasparenza, istruzione, lavoro ed economia. Lo ha detto Alessia Fachechi, responsabile dei Ministeri di Meritocrazia Italia, all’8° Congresso di Meritocrazia Italia che si tiene a Roma il 16 e il 17 ottobre, spiegando le ragioni del congresso dedicato all’agenda politica del merito.

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