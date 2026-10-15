Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Fabrizio Corona senza patente fugge ad alt carabinieri, denunciato

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Nuovi guai per Fabrizio Corona: alla guida senza patente, viene intercettato da una pattuglia dei carabinieri, che gli intima l’alt. Lui lo ignora e prosegue la corsa. Inseguito dalla gazzella, si ferma settecento metri più avanti e viene subito raggiunto dalla radiomobile. L’episodio risale alla serata di ieri a Milano, all’angolo tra via Moscati e corso Sempione. 

L’ex re dei paparazzi è stato denunciato per guida senza patente e fuga pericolosa. L’auto, un suv Land Rover, è stata sequestrata.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Politiche del lavoro, educazione finanziaria e welfare aziendale: gli strumenti per incentivare la natalità

13 Dicembre 2023

De Rossi: “Me la giocherò fino alla morte per rimanere su questa panchina”

19 Gennaio 2024

Centrosinistra verso le elezioni, oggi la Direzione Pd: prima tappa verso il tavolo per il programma

2 Ottobre 2026

Italia-Macedonia del Nord 5-2, cinquina azzurra: ‘spareggio’ con Ucraina per Euro 2024

17 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno