Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Fabrizio Corona aggredito e rapinato sotto casa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Ottobre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Nella giornata di ieri Fabrizio Corona è stato aggredito e rapinato sotto casa sua da un gruppo di sei persone. Secondo le ricostruzioni, l’ex paparazzo sarebbe stato accerchiato e minacciato dal gruppo, che gli avrebbe sottratto due collanine. L’imprenditore ha riportato escoriazioni di lieve entità, non si è recato in ospedale. 

Il legale di Corona, Ivano Chiesa, interpellato dall’Adnkronos ha confermato che il suo assistito non sa chi siano gli aggressori né il motivo della rapina. “La cosa più importante è che stia bene. Oggi andrà a sporgere denuncia”, ha detto l’avvocato Chiesa. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Dal 1 al 15 ottobre riapre a Roma il roseto comunale

28 Settembre 2017

Cosenza, violento scontro tra due auto in galleria: due morti e un ferito

18 Aprile 2026
pranzo di beneficenza

Pranzo di Beneficenza ad Anzio: “Unione tra Rotary Club Costa Neroniana, ristoranti, supermercati e pasticcerie per una causa nobile”

30 Marzo 2024

STEP FuturAbility District, a Milano nuova vita per l’installazione Future Trends

23 Settembre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno