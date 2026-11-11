F1, in arrivo nuove regole: le gare diventano più veloci

La Formula 1 si prepara a una nuova trasformazione in vista del Mondiale 2027. Il prossimo campionato porterà in pista diverse modifiche regolamentari, con l’obiettivo di rendere i Gran Premi più brevi, dinamici e accessibili al pubblico. Le novità riguarderanno soprattutto la distanza delle gare, la gestione delle interruzioni e alcune disposizioni tecniche, in un percorso di evoluzione che punta a rendere lo spettacolo ancora più coinvolgente.

La decisione più significativa riguarda la lunghezza delle corse. La distanza standard dei Gran Premi passerà dagli attuali 305 chilometri a 290 chilometri, con una riduzione di circa 15 chilometri. Tradotto in termini pratici, significa eliminare 2 o 3 giri dal programma di gara, a seconda delle caratteristiche e della lunghezza di ciascun circuito. Una modifica che nasce principalmente dall’esigenza di adeguare il formato delle competizioni alle novità previste per le power unit, in particolare agli aggiornamenti relativi al flusso di carburante.

Cambiamenti anche nella gestione delle gare

Un altro intervento importante interesserà i Gran Premi interrotti dalla pioggia o da altri eventi che impediscono il regolare svolgimento della competizione. Dal 2027 verrà eliminato il limite complessivo di tre ore attualmente previsto tra la partenza e la conclusione della gara, comprese le eventuali sospensioni. Resterà invece confermato il tetto massimo di due ore di effettiva attività in pista.

Questo cambiamento interviene su una distinzione già presente nel regolamento sportivo: il limite di due ore riguarda il tempo effettivo di gara, mentre quello complessivo tiene conto anche delle sospensioni. La distinzione è prevista dal regolamento sportivo FIA della Formula 1, nella disciplina dei limiti temporali dei Gran Premi. La modifica del 2027 punta quindi a intervenire soprattutto sulla gestione delle interruzioni, offrendo maggiore flessibilità senza aumentare il tempo massimo di competizione effettiva.

Al suo posto verrà introdotto un orario limite, definito come hard stop, oltre il quale non sarà più possibile proseguire l’attività. L’obiettivo è concedere maggiore flessibilità agli organizzatori e aumentare le possibilità di completare un Gran Premio anche in presenza di condizioni meteorologiche difficili. In questo modo, una lunga interruzione non comporterà automaticamente il rischio di vedere terminata anticipatamente la competizione per il semplice raggiungimento del limite temporale complessivo.

Novità sono previste anche per le sessioni di prove libere. In caso di interruzioni dovute a fattori esterni, sarà possibile estendere maggiormente la durata delle sessioni, consentendo ai team di recuperare parte del tempo perso e completare il lavoro di preparazione delle monoposto.

Sul fronte tecnico, invece, è stata decisa l’eliminazione dell’omologazione dei cambi a partire dal 2027. La misura, concordata dopo il confronto con i costruttori e con gli organismi sportivi competenti, punta a garantire maggiore libertà di sviluppo ai fornitori, favorendo la ricerca di soluzioni tecniche differenti.

Pronostici e nuovi equilibri in pista

Le modifiche regolamentari potrebbero avere ripercussioni anche sugli equilibri competitivi del campionato. La riduzione della distanza delle gare, insieme agli aggiornamenti delle power unit e alla diversa gestione delle strategie, potrebbe infatti modificare il rendimento delle monoposto e le prestazioni dei singoli piloti.

Modifiche strutturali importanti, che potrebbero anche inficiare il rendimento dei piloti e di conseguenza le valutazioni sui contendenti al titolo così come le indicazioni delle quote sul vincitore di un Gran Premio, insomma. Per formulare pronostici attendibili sarà quindi necessario valutare attentamente i primi riscontri in pista, considerando non soltanto la competitività delle vetture, ma anche la capacità dei team di interpretare correttamente il nuovo regolamento.

Il calendario 2027, intanto, prevede 24 appuntamenti distribuiti in 22 Paesi e dieci weekend con formato Sprint. Un programma che conferma la volontà di ampliare ulteriormente la dimensione internazionale della Formula 1, con il ritorno di circuiti come Portimão e Istanbul e un’organizzazione degli eventi sempre più orientata a unire competizione sportiva, innovazione tecnologica e intrattenimento.