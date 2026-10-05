F1: da Pirelli un P Zero R su misura per la nuova safety Car Mercedes

(Adnkronos) – La Formula 1 Fia ha una nuova Safety Car ufficiale e per la Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+, dotata di trazione integrale completamente variabile, Pirelli ha predisposto un P Zero R ad altissime prestazioni adatta alle necessità su circuito, uno pneumatico che combina prestazioni ‘da qualifica’ sull’asciutto e una risposta dello sterzo estremamente precisa, mantenendo una guida sicura anche sul bagnato. Questo P Zero R, infatti, è stato sviluppato per garantire prestazioni costanti anche durante gli interventi della Safety Car in Formula 1, dove – si sottolinea – “precisione, affidabilità e controllo diventano fondamentali”. Il P Zero R da 21” per la Mercedes-Amg Gt 63 PRO 4Matic+ è stato pensato da Pirelli per trasferire a terra tutta la potenza del motore V8 biturbo da 4,0 litri, capace di erogare 612 CV e 850 Nm di coppia massima. Una vettura concepita per offrire elevate prestazioni e guidabilità, anche grazie alla trazione integrale completamente variabile AMG Performance 4MATIC+, che richiede pneumatici in grado di assecondare i repentini trasferimenti di carico. Il P Zero R esalta queste caratteristiche grazie all’elevato grip, alla precisione di risposta e alla costanza di rendimento, qualità che lo rendono il pneumatico ideale anche per un utilizzo in pista.

La capacità di fornire prestazioni al massimo su asciutto e bagnato è – spiega Pirelli – il risultato di un battistrada bi-mescola e, grazie alla virtualizzazione, dello studio di specifici dettagli del disegno battistrada, mirati specificatamente all’ottimizzazione su questa vettura, frutto della co-progettazione con gli ingegneri di Affalterbach e affinato tramite i modelli di simulazione virtuale tipici del lavoro di sviluppo di Pirelli. Le due mescole, il rapporto pieni/vuoti e la larghezza dei canali del disegno battistrada sono stati progettati per lavorare in sinergia con la geometria delle sospensioni e il camber della vettura, ottimizzando l’impronta a terra del pneumatico nelle diverse condizioni di utilizzo.

Questo prodotto – il primo P Zero R realizzato su misura per una Mercedes-Amg – è stato sottoposto a test approfonditi sul Nürburgring e a Nardò, con la partecipazione di Bernd Mayländer, AMG brand ambassador e Official Fia F1 Safety Car Driver, e di altri piloti esperti di Safety Car, che hanno apprezzato la costanza delle prestazioni e l’elevato livello di aderenza del pneumatico in un’ampia gamma di condizioni. Tale progetto si inserisce nel ruolo che Pirelli ricopre in Formula 1 come fornitore unico di pneumatici sin dal 2011, incarico recentemente confermato da FIA e Formula 1 ed esteso fino al 2028. Anche la precedente Official Fia F1 Safety Car, la Mercedes-AMG GT Black Series, che ha ricoperto il ruolo dal 2022 al 2026, era equipaggiata con pneumatici Pirelli P Zero. Il più recente traguardo della collaborazione tra Pirelli e Mercedes-AMG è stato il record al Nürburgring-Nordschleife della Mercedes-Amg Cla 45 4Matic+, equipaggiata con i Pirelli P Zero Trofeo RS. Con un tempo di 7:32,070 minuti, la berlina sportiva a quattro porte si è aggiudicata il titolo di veicolo più veloce nel suo segmento nel leggendario circuito tedesco.

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