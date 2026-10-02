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Ex vicepresidente Regione siciliana Gaetano Armao indagato per corruzione, Procura chiede arresto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – L’ex vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao è indagato per corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e corruzione per l’esercizio della funzione. Per lui, marito dell’ex capo di gabinetto del ministero Nordio, Giusi Bartolozzi, la Procura di Palermo ha chiesto l’arresto. Armao verrà interrogato nei prossimi giorni.  

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