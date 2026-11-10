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Ex Ilva, fumata nera al ministero: niente accordo su cassa integrazione per gli oltre 8.600 lavoratori

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Novembre 2026
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(Adnkronos) – I sindacati non firmano l’accordo. È l’esito del lungo tavolo di oggi, durato oltre sei ore al ministero del Lavoro, sulla richiesta di cassa integrazione straordinaria per gli 8.622 lavoratori dell’ex Ilva, avanzata da Acciaierie d’Italia, e che ha ripreso la trattativa dopo la fumata nera del 6 novembre. Al termine del tavolo è stato dunque redatto il verbale di mancato accordo. Il nodo per i sindacati sta nell’accettazione ‘al buio’ di un accordo sulla cassa integrazione senza garanzie occupazionali e senza un cronoprogramma su piano industriale e decarbonizzazione. 

 

Venerdì scorso tutti gli impianti dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto sono stati spenti. Dalla mattina del 6 novembre non c’è più nulla di acceso. A quanto si apprende, Maurizio Saitta, direttore generale di Acciaierie d’Italia avrebbe detto anche che l’azienda ha eseguito la sentenza della Corte d’Appello di Milano. 

 

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